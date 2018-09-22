» شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا

22 سبتمبر 2018 - 01:17 م

عرضت قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لانهيار عقار منطقة شبرا مصر ما تسبب عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأكدت كمراسلة القناة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد محيط العقار، وأكدت أن الانهيار وقع فى الجزء الخلفي من العقار، وعلى الفور انتشرت قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الشرطة بالمنطقة.

وأضافت في تصريحات للقناة، أن العقار قديم وأن هناك مشكلات فى الصرف الصحي داخله، ولذلك حدث الانهيار.

شاهد الفيديو..





