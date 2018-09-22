حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

22 سبتمبر 2018 - 01:45 م

نفى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

وأكد خيري فى بيان له أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، فقد كلف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، مدير عام مادة الفلسفة بالرد، والتي أكدت أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر، وأن هذا موضوع قديم تم تداوله منذ سنتين وقد تم الرد عليه بالنفي.

وأوضح خيري أنه رغم الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء، إلا أنها تتميز بكفاءة واستمرارية العمل من أجل صالح الطلاب، مضيفًا أن هذا ليس غريب على محافظة أثبتت عبر التاريخ بسالة أبنائها.