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الصحة تعلن وفاة شخصين وإصابة اثنين فى انهيار شبرا

الحياة السياسية

خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة
مجاهد

متابعات- حنان حمدتو

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وزارة الصحة

وفاة

اصابة

المستشفى

شبرا مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن وفاة 2 وإصابة 2 آخرين في حادث منزل آيل للسقوط مكون من طابقين وانهيار الجزء الخلفي من المنزل بشارع شبرا مصر.

وقال  الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتى الوفاة إلى مشرحة زينهم والمصابين إلى مستشفي شبرا العام، لافتًا إلى تواجد 3 سيارات إسعاف مجهزة أخرى بموقع الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن أحد المصابين يعانى من اشتباه كسر بالساق اليمني، والآخر اشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا أنهما يتلقيان العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمكان الواقعة، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وتشكيل فريق أمنى للوقوف على أسباب الانهيار، ووجه اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بانتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا والوقوف على أسباب الحادث.

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