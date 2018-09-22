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"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

قضايا وحوادث

دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام
مبارك ونجليه

محمد الخرو

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النقض

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أصدرت محكمة النقض اليوم قرارًا برفض طلب التصالح التي تقدم به دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية.

وكانت النقض أصدرت من قبل نهائي بات بإدانتهم في القضية وأيدت حبسهم 3 سنوات وتغريمهم والقضاء بردهم مبالغ مالية تقارب 150 مليون جنيه.

كانت المحكمة، في وقت سابق، قضت برفض الطعن الذي قدمه "آل مبارك" في القضية على حكم الجنايات بإدانتهم وتقدم دفاعهم بطلب تصالح بعد ذلك أمام محكمة النقض التي قضت برفضه.

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