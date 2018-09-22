» لهذه الأسباب أصاب البورصة المصرية زلزال

22 سبتمبر 2018 - 02:01 م

حذر عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، من الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى تتأثر تلقائيًا بمحيطها السياسي، وبالتالي تحدث اضطرابًا على الأوضاع الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أنه من الضروري التفكير ألف مرة، قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات داخلية في الدول الأوروبية يعتقد أنها منبتة الصلة ولكنها منفصلة تمامًا عن الواقع وشديدة التأثير على الاقتصاد المصري.

وقال حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "البورصة بين قرارات الداخل وتقلبات الخارج" ، إن من أسباب الانهيار الاقتصادى العالمى الأخير، ما يحدث فى الأسواق الناشئة، خصوصًا تركيا التى شهدت عملتها الليرة انهيارًا وصل إلى 40% من قيمتها، ما اضطر سلطاتها لرفع سعر الفائدة 6.5% لتصل إلى 24%، فى محاولة انتحارية، لوقف الانهيار فى قيمة العملة، متجاهلة تحذيرات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بضرورة عدم رفع أسعار الفائدة باعتبارها أداة استغلالية .

وأضاف حسين أن الرفع المفاجئ، فى تركيا تبعه أيضًا فى جنوب أفريقيا والأرجنتين ما دفع بعض المستثمرين الأجانب الكبار، للتوجه إلى هذه البلدان باعتبارها فرصة سانحة، رغم أن خبراء مصريين يقولون إن ذلك صعب الحدوث، لأن الاقتصاد المصري لا يزال واعدًا وجذابًا مقارنة بالأزمة العميقة التى تعيشها تركيا.

وتابع الكاتب الصحفى مسردًا: "أحد أكبر الأسباب أيضًا هى سياسة ترامب الذى يشن حربًا تجارية ضد الجميع تقريبًا من أول جارته كندا، إلى الصين مرورًا بالاتحاد الأوروبى وكذلك تركيا".