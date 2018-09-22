"صالح" يكشف أسرارًا خطيرة بشأن أشرف مروان

22 سبتمبر 2018 - 02:17 م

كشف الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن إسرار بشأن أشرف مروان، مدير مكتب الرئيس الرحل أنور السادات وزوج ابنة الرئيس الأسبق عبد الناصر، خاصة بعد عرض فيلم الملاك الإسرائيلي، والذي يحكي قصة تعامله لصلح إسرائيل.

وقال "صالح" في مقالة الأسبوعي بجريدة المصري اليوم تحت عنوان "حكايات السبت": "هناك قصة مهمة حدثت معي بشأن وفاة أشرف مروان الغامضة فى يونيو 2007، حينها ثار جدل حول نفس الإشكالية "جاسوس" أم "وطني شريف"، وكانت الصحافة أكثر جرأة مما هي عليه الآن، الفضائيات اجتهدت، الكل أدلى بدلوه، قصص وحوارات من القاهرة ولندن، وعواصم غربية حول نفس القضية، حاولت يومها أن أصل إلى شخصية مختلفة لديها قول فصل فى هذا الأمر.

وتابع "صالح": "تحدثت هاتفيًا مع اللواء أمين هويدي، وزير الحربية الأسبق، رئيس المخابرات العامة مطلع السبعينيات، فصدمني بعبارات موجزة قائلاً: "لا توجد ورقة واحدة فى المخابرات العامة بشأن مروان، أما وإن كان (مبارك) قد شهد له بـ(الوطنية) فيُسأل عن ذلك، وقد تكون لديه دلائل وقرائن على ذلك، فقد كان نائبًا للرئيس السادات لنحو ست سنوات، وقد تكون من مهامه الاطلاع على ملفات حساسة بينها ملف أشرف مروان".

وأضاف "صالح": "وبعد فترة قمت بإجراء حوار مع "هويدي" استمر لسبع ساعات، وسألته عن أشرف مروان، وقال إن (المخابرات العامة) لا تعرف شيئًا عن أشرف مروان، ولا توجد أى مستندات بشأنه، وبالتالى لن أملك رأيًا فاصلاً، هل كان جاسوسًا أم عميلاً وطنيًا لبلده.