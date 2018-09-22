معتز عبد الفتاح: أشرف مروان شخص استثنائي

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إسرائيل

فيس بوك

أشرف مروان

معتز بالله عبد الفتاح

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والإعلامى مؤخرًا، إنه حتى الآن لن يتم الكشف عن شخصية أشرف مروان إذا كان خائنًا أم وطنيًا وهذا تساؤل متروك للأيام.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "كل طرف يراه خدم قضيته، لا نصر ساحق ولا هزيمة تامة ،  وطني عند المصريين و"ملاك" عند الاسرائيليين ".

وتابع: "ما فيش جهاز استخباراتي من العشر أجهزة اللي اشتغلوا معه من مصلحته انه يكشف عن اي معلومات اخري تغير الادراكات دي. لا شك أنه شخص استثنائي ".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت الإعلامية شافكى المنيرى: "إذا كنت تتحدث عن فيلم الملاك فا الفيلم وراءه كثير ان اسرائيل ومصر يتقاسمون ولاء ونجاح وبطولة أشرف مروان".

القضية الفلسطينية انتهت والحل لن يأتي الا اتفاقا  لا يوجد واقع تاريخي منضبط في قصه الملاك  ، ولاءه لإسرائيل اتي ضعيفا بسبب الحاجه للمال  ، رسم صوره الصهيوني بانه إنسان  ومراون كان يري ان الصهاينه في اسرائيل ارواح ابرياء ولهذا كان يعمل؟  الفيلم ركيكك انتاجا وفكرا ".

واضافت نانا علام :" كان عميل مزدوج ".

 وتابعت امل  رضا :" كان عميل مزدوج يا دكتور ".



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