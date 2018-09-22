» مفاجأة حول إقامة السوبر المصري السعودي

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متابعات- محمد الخرو

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اتفق اتحاد الكرة المصري والسعودي على حل أزمة مشاركة النادى الأهلى فى مباراة السوبر "المصرى ــ السعودى" وذلك بعد محاولات لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

ووصل الاتفاق بشكل كبير إلى إقامة اللقاء يوم 9 أكتوبر على كأس السوبر لبطلى الدورى فى دولة الإمارات.

ووفقاً للمصدر، سيكون الأقرب أن يخوض الزمالك لقاء اتحاد جدة على لقب السوبر لبطلى الكأس يوم 6 أكتوبر بالقاهرة فى احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وبإقامة لقاء الأهلى والهلال فى دولة الإمارات ينهى حالة الجدل ويحسم الأمر بعيداً عن الاجتهادات، بتحفظات الأهلى على موعد المباراة.

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