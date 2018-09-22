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إيقاف رئيس حى شبرا عن العمل وإحالته للتحقيق

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محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

وكالات - حنان حمدتو

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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارًا بإيقاف رئيس حى شبرا هانى أحمد يوسف، عن العمل وإحالته للتحقيق مع نقله للعمل بالديوان العام وذلك نظرًا لتأخره فى التفاعل مع حادث انهيار جزء من عقار بحى شبرا والصادر له قرار إزالة منذ شهر يونيو الماضى.

وقالت المحافظة فى بيان لها، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغًا عن انهيار جزء من العقار رقم (3) القائم بشارع أحمد مصطفى المتفرع من شارع علاء الدين التابع لحى شبرا صباح اليوم.

وانتقل محافظ القاهرة، للموقع الذى تبين أنه عقار قديم مكون من دور أرضى ودورين مكررين بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية نتج عنه وفاة شخصين وإصابة خمسة تم نقلهم إلى مستشفى شبرا العام بعد خروجهم أحياء من تحت الأنقاض بمعرفة رجال الحماية المدنية.

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