  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:02 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وساوثهامبتون

أردوغان والملك سلمان

«أردوغان» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

أرشيفية

حكم قضائي بصرف تعويضات لضحايا الطائرة الروسية

أرشيفية

بالفيديو.. الكنيسة تحشد أقباط المهجر لاستقبال«السيسي»

مدير مدرسة يستعين بحلاق في أول يوم للدراسة

مدير مدرسة يستعين بحلاق فى أول يوم للدراسة

الاهلي

مفاجأة حول إقامة السوبر المصري السعودي

ملاك

"صالح" يكشف أسرارًا خطيرة بشأن أشرف مروان

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

تجديد حبس 18 متهمًا لانضمامهم لرابطة أسر المختفين قسريًا

قضايا وحوادث

الحبس عامًا لضابط شرطة أصاب سعوديًا بالخطأ
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس 21 متهمًا في أحداث طائفية بالمنيا

#

تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا

#

الحبس 18 شهراً لسيدة أهانت الإسلام

#

قرار جديد من النيابة لموظف قتل زوجته

إسرائيل

فيس بوك

أشرف مروان

معتز بالله عبد الفتاح

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد  والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  حبس 18 متهما فى اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، لمدة 45 يوما، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على صاحبة الفستان«الساخن» بمهرجان الجونة
» تجديد حبس 18 متهمًا لانضمامهم لرابطة أسر المختفين قسريًا
» مفاجأة حول إقامة السوبر المصري السعودي
» تجديد حبس 24 متهمًا 45 يومًا لاتهامهم بتمويل الإرهاب
» عايرتها بهذا الشيء..فصفعتهاعلي الهواء مباشرة
» لهذه الأسباب أصاب البورصة المصرية زلزال
» إيقاف رئيس حى شبرا عن العمل وإحالته للتحقيق
» المالية تحدد شروط ضريبة الأطباء والمحامين
» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:57 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية