التحالف الشعبي يدين منع أمريكا المساعدات عن "الأونروا"

22 سبتمبر 2018 - 03:03 م

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بقطع مساهمتها كليًا فى موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وهى المساهمة التى تبلغ حوالى 360 مليون دولار سنويًا، وتمثل ثلث ميزانية الوكالة.

وقال التحالف الشعبى، فى بيان له، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) قد تأسست عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 وبدأت أعمالها فى 1950، بهدف معالجة تداعيات الاحتلال الإسرائيلى وتشريده أكثر من 750 ألف لاجئ فلسطينى، والعمل على تلبية احتياجاتهم الإنسانية من تعليم وعلاج وتنمية، الى حين عودتهم إلى أرضهم ومدنهم الذين طردوا منها عام 1948.



وقد تضاعفت أعداد اللاجئين مع مرور الزمن حتى وصل إلى 5,4 مليون رجل وامرأة وطفل.

وتابع التحالف: "الإدارة الأمريكية ترى أن وجود الأونروا يعنى اعتراف صريح بوجود لاجئين فلسطينيين حفظت الأمم المتحدة حقهم فى العودة، فى قرارها الذي أنشأ وكالة الغوث. وهو أمر أكدت الإدارة الأمريكية وإسرائيل مرارا عزمهما على وجوب محوه لتفريغ حق العودة من مضمونه وسحبه من مشروع التسوية الجديد الذى تعمل عليه ادارة ترامب وتطلق عليه ” صفقة القرن، لذلك يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن كافة الضغوط والمؤامرات الأمريكية لن تؤدى أبدا لرضوخ الشعب الفلسطينى لأمريكا وإسرائيل، بل إن رد الفعل الفلسطيني المتوقع فى مواجهتها هو تصاعد نضال الفلسطينيين و تجدد انتفاضتهم من اجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وفى هذا الصدد يؤكد التحالف أن إعلان ألمانيا واليابان ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول العربية بزيادة مساعداتها إلى الأونروا هى خطوة أولى لتغطية العجز الذى خلفه الانسحاب الأمريكى فى موازنة الوكالة ولكنها ليست كافية ويجب أن تتبعها خطوات أخرى".