"الكعبى" عن هجوم المنصة: هناك مخطط مبيت لإبادة الأحواز

22 سبتمبر 2018 - 03:04 م

توجه اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، نداء سريعًا وعاجلا إلى المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بسرعة التدخل لحماية أبناء الشعب الأحوازي من بطش النظام الإيراني الذي توعد قادته أن يحل بأبناء الأحواز، على خلفية حادث الهجوم على العرض العسكري ووقوع عشرات القتلى من أفراد الحرس الثوري.

وأكد الدكتور عارف الكعبي رئيس تنفيذية الأحواز، أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإيراني جواد ظريف، التي قال فيها سنطار هؤلاء خارج الحدود، وتصريحات الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني الذي توعد أن الرد سيكون جهنمي، يؤكدان أن هناك مخطط مُسبق لإبادة أبناء الشعب الأحوازي في الداخل، وتنفيذ اغتيالات ضد النشطاء الأحوازيين بالخارج.

وناشد "الكعبي"، المجتمع الدولي خاصة البرلمان الأوروبي، بالتدخل لحماية النشطاء الأحوازيين بالخارج من مخطط المخابرات الإيرانية ومليشيات الحرس الثوري التي تهدف إلى تنفيذ اغتيالات للساسة الأحوازيين بأوروبا وأمريكا والدول الغربية وحتى العربية، وهذا بحسب ما جاء على لسان "جواد ظريف" سنطاردهم إلى ما وراء البحار، ما يعد رسالة واضحة على نيتهم الدنيئة في تنفيذ اغتيالات إرهابية ضد الأحوازيين بالخارج.

وقال الكعبي، إننا في الوقت الذي نعلن فيه صمودنا والتمسك بثوابتنا الوطنية ضد المُحتل الإيراني الغاشم، نطالب العالم بالتدخل وحماية الأحواز أرضاً وشعباً من بطش النظام الإيراني، والذي أظهر إجرامه أمام العالم أجمع، ومنع الكارثة التي ستحل بالشعب الأحوازي.