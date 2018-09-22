مدير مدرسة يستعين بحلاق فى أول يوم للدراسة

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المحلة

طلعت حرب

اول يوم

حازم لبشتين

شهدت مدرسة طلعت حرب الثانوية بنين بالمحلة في محافظة الغربية، واقعة غريبة، حيث قرر مدير المدرسة "حازم لبشتين"، الاستعانة بحلاقه الخاص لقص شعر الطلاب الذين قاموا بتطويل شعرهم بعد أن أقنعهم بأن طلاب الثانوية العامة لابد أن يتميزوا بالمظهر المحترم اللائق، وأنه لن يسمح لهم بتكرار ذلك خلال فترة الدراسة.

وقام مدير المدرسة أيضًا بمنع دخول الطلاب بالبناطيل المقطعة، وأمرهم بعدم ارتداء السلاسل وأعطى الطلاب نصائح خلال طابور الصباح حثهم فيها على الالتزام بمكارم الأخلاق والسعى إلى تحقيق حلهم وهدفهم.

 وحذر مدير المدرسة الطلاب  قائلا: «مش مسموح بدخول المدرسة بالبناطيل المقطعة أو السلاسل واللى شعره طويل هحلقهوله وعلى حسابي.. زينوا أنفسكم بمكارم الأخلاق مش بالغوايش يا شباب».

يذكر أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، في جميع مدارس محافظة الغربية وسط أجواء احتفالية رائعة من الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه، أكد الشناوي عابد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة وسط تنبيهات مشددة على مديري المدراس بالالتزام وتطبيق القانون وأمر مديري الإدارات بعمل متابعات مفاجئة لجميع المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
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