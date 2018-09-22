بالفيديو.. جراح وصديقته يغتصبان المئات من النساء

22 سبتمبر 2018 - 03:18 م

أقدم طبيب جراح يدعى جرانت ويليام روبيشو بمعاونة صديقة له تدعى سيريسا رايلي علي اغتصاب النساء بعد تخديرهن مما أسفر عن الكثير من الضحايا.

لكن في الواقع تقول الشرطة أنه مغتصب مع احتمالية وجود المئات من الضحايا لهما وتم اعتقالهما.

وكشفت الشرطة عن الطريقة التي يتم بها استدراج الضحايا لافتة إلى انهما يقومان باعطائهم العقار مما يؤدي الي فقدان ضحاياهم للوعي ويتم بعدها عملية الاغتصاب.

وفق مزاعم، وسط الاشتباه في وقوع مئات الضحايا في فخ الثنائي.



شاهد الفيديو من هنا..





