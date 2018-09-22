بالفيديو.. الكنيسة تحشد أقباط المهجر لاستقبال«السيسي»

22 سبتمبر 2018 - 03:37 م

أوفد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، أسقف أسيوط والبداري، الأنبا يؤانس، إلى الولايات المتحدة على نفقة الكنيسة، لحث المصريين المسيحيين في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك الأميركيتين على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة نيويورك، حيث يلقي كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال يؤانس في عظة بإحدى كنائس نيويورك أول أمس الخميس: "اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي... وقد جئت متحدثاً باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي... والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال الرئيس السيسي... ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا".

وفي مقطع مصور آخر تداوله نشطاء مسيحيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يؤانس من داخل كنيسة الشهيد مار جرجس بولاية نيو جيرسي: "علشان خاطر ربنا، وعلشان خاطر الكنيسة، وعلشان خاطر أهلكم، تطلعوا تستقبلوا الرئيس السيسي... إحنا هانطلع نستقبل الرئيس 3 مرات، أيام الجمعة والأحد والثلاثاء".

وأضاف يؤانس: "بكرة شغل، وهانوفر الأتوبيسات ببلاش الساعة الثالثة والنصف... وتروحوا حتى تغيروا جو، وتشوفوا نيويورك بدل نيوجيرسي... وهانجيب لكم ساندويتشات وعصير وحاجة ساقعة... المهم يا حبايب تروحوا بكرة، وتقولوا حمد لله على السلامة، و(Bye Bye )... ويوم الأحد نفس الحكاية".

وزاد بالقول: "إحنا هانتقابل يوم الأحد في الاجتماع العام في الكنيسة... ويوم السبت نصلي المذبحة مع بعض... وإحنا عاوزين أتوبيسين بكرة بس كفاية... أتوبيسين مع شوية لافتات كده، وربنا يبارك فيهم... ولما يتصور الأتوبيسين هايظهروا كأنهم 10 أتوبيسات".

