حكم قضائي بصرف تعويضات لضحايا الطائرة الروسية

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محمد فضل- وكالات

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قضت محكمة مقاطعة زاموسكفوريسكي في موسكو بجمع أكثر من 32 مليون روبل (حوالي 500،000 دولار) من شركة الناقل الجوي الروسية "كوجاليمافيا" لصالح أقارب الضحايا الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة في مصر في عام 2015، وفق تقارير من مكتب العلاقات القضائية في روسيا.

ووفقا لما أعلنه موقع الوكالة الروسية اليوم السبت، عقدت المحكمة لتخصيص بدل شهري يصل إلى نحو 350،000 روبل (5300 دولار) لأكثر من 20 من المدعين الذين فقدوا معيلهم في الحادث.

وسيتلقي كل منهم من 4000 إلى 30000 روبل، فيما حُرم عشرة من أصحاب المطالبات من التعويض.

وهكذا تم منح الدعوى الموحدة التي رفعها أكثر من 100 من أقارب الضحايا، وقد تم الحكم في القضية خلف أبواب مغلقة.

ووفقا للوكالة تم استرداد التعويض فقط من شركة الناقل الجوي، وفي البداية، تم تقديم أربع مطالبات.

وكان من بين الكيانات التي تقاضيها الدعوى أيضا أليانز جلوبال كوربوريشن أند سبيشالتي، وإيركاب هولدينجز إن في ، إنجوسستراخ وتريوميد.

وتحطمت طائرة إيرباص A321 ، التي تديرها شركة الطيران الروسية كوجوليمافيا، في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، مخلفة 224 قتيلًا.

وكانت الطائرة تحلق من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى سان بطرسبرج في روسيا.


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