» تعرف على صاحبة الفستان«الساخن» بمهرجان الجونة

22 سبتمبر 2018 - 03:43 م

مع انطلاق فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء الخميس، كانت إطلالات الفنانين والفنانات هي الحدث الأبرز لدى جمهور المشاهدين، كعادة كل المهرجانات.

لكن هذه المرة الجدل كان بسبب فستان ساخن ارتدته إحدى الفنانات، وأثار انتقادات وجدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الجمهور المصري لم يعرف من هي صاحبة الفستان الساخن المفتوح من الصدر ويظهر أحد الساقين كاملًا.

الفنانة التونسية سارة حناشي كانت صاحبة الفستان الساخن والإطلالة الأكثر جرأة في المهرجان، والتي شاركت في الفعاليات ضمن النجوم العرب المشاركين في “الجونة السينمائي”.