  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:00 م
بحث متقدم
أردوغان والملك سلمان

«أردوغان» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" وساوثهامبتون

أرشيفية

حكم قضائي بصرف تعويضات لضحايا الطائرة الروسية

أرشيفية

بالفيديو.. الكنيسة تحشد أقباط المهجر لاستقبال«السيسي»

مدير مدرسة يستعين بحلاق في أول يوم للدراسة

مدير مدرسة يستعين بحلاق فى أول يوم للدراسة

الاهلي

مفاجأة حول إقامة السوبر المصري السعودي

ملاك

"صالح" يكشف أسرارًا خطيرة بشأن أشرف مروان

المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

حقيقة ذكر "القدس" عاصمة لإسرائيل بالتربية الوطنية

دعوى ضد مبارك ونجليه وآخرين بتلقي هدايا من الأهرام

"النقض" ترفض التصالح مع "مبارك" ونجليه

الاهلى

6 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وحوريا الغيني

تعرف على صاحبة الفستان«الساخن» بمهرجان الجونة

الصفحة الأخيرة

الفنانة التونسية
الفنانة التونسية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف

#

هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

#

إدوارد لـ"أبوشنب": "نفسى أجيب دبوس وأضربه فيكى"

#

«بيراميدز» يتطلع للحفاظ على صدارة الدورى

فنانة

فستان

مهرجان الجونة

مع انطلاق فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء الخميس، كانت إطلالات الفنانين والفنانات هي الحدث الأبرز لدى جمهور المشاهدين، كعادة كل المهرجانات.

لكن هذه المرة الجدل كان بسبب فستان ساخن ارتدته إحدى الفنانات، وأثار انتقادات وجدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الجمهور المصري لم يعرف من هي صاحبة الفستان الساخن المفتوح من الصدر ويظهر أحد الساقين كاملًا.

الفنانة التونسية سارة حناشي كانت صاحبة الفستان الساخن والإطلالة الأكثر جرأة في المهرجان، والتي شاركت في الفعاليات ضمن النجوم العرب المشاركين في “الجونة السينمائي”.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على صاحبة الفستان«الساخن» بمهرجان الجونة
» تجديد حبس 18 متهمًا لانضمامهم لرابطة أسر المختفين قسريًا
» مفاجأة حول إقامة السوبر المصري السعودي
» تجديد حبس 24 متهمًا 45 يومًا لاتهامهم بتمويل الإرهاب
» عايرتها بهذا الشيء..فصفعتهاعلي الهواء مباشرة
» لهذه الأسباب أصاب البورصة المصرية زلزال
» إيقاف رئيس حى شبرا عن العمل وإحالته للتحقيق
» المالية تحدد شروط ضريبة الأطباء والمحامين
» "السرطان" يحزن إليسا من جديد
» بالصور.. مصرية مصابة بالسرطان تصل قمة أعلى جبل في أوروبا
» ياسمين صبري تغادر مهرجان الجونة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

نعم - 31 %
لا - 65 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1221

  • مغرب

    05:57 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية