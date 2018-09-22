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«أردوغان» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

عرب وعالم

أردوغان والملك سلمان
أردوغان والملك سلمان

وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

أردوغان

تركيا

الملك سلمان

أرسل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، مؤكدًا فيها .

وقال أردوغان في رسالته إلى العاهل السعودي: "أخي العزيز، باسمي، وباسم الشعب التركي، أبارك لكم، ولشعب المملكة العربية السعودية، وأبعث لكم بأطيب المشاعر النابعة من القلب، بمناسبة اليوم الوطني لبلادكم".

وأوضح أن العالم الإسلامي يواجه حاليا "تحديات خطيرة، وأنه بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى السلام والاستقرار، وكذلك إلى تضامن الدول الصديقة ذات الرؤى المشتركة".

وشدد "أردوغان"، مجددا، على رغبة بلاده في مواصلة التشاور والتعاون مع السعودية في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة، "عبر الآليات المؤسساتية المشتركة، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى".

واختتم "أردوغان" رسالة التهنئة قائلا: "بهذه المناسبة، أتمنى من الله لأخي العزيز الملك سلمان دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق السلام والرخاء والازدهار"، وفق وكالة "الأناضول".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان رسميا عن توحيد المملكة، عام 1932، بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".


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