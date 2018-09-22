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توصيل الغاز الطبيعي لـ164 ألف منزل بالمنيا

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محفظة لمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 164 ألفًا و454 عميلًا منزلياً.

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن جهود الشركة المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ194 عميلًا منزليًا بقرية تلة وبمدينة المنيا، و1243 عميلًا بمدينة بنى مزار، و161 عميلًا بمدينة مطاي، و50 عميلًا بمدينة أبوقرقاص، و968 عميلًا بقرية بنى أحمد، و235 عميلًا بمدينة سمالوط، بالإضافة إلى التعاقد مع 120 عميلًا منزليًا، و222 عميلًا تجاريًا، ما بين (مخبز بلدى ـ إفرنجي ـ معامل ألبان وحلويات) وكذا 5 مصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وهى مصنع المصرية اليونانية للطوب الطفلي، والشركة العربية لتجفيف الحاصلات الزراعية، والشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، ومصنع الصعيد للعصائر والمركزات، ومصنع اسكوم للكربونات، إلى جانب مصنع سكر أبو قرقاص (بمدينة أبو قرقاص)، و 3 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وهى محطة غازتك بحي الخشابة وغازتك بسكة تلة ومحطة كارجاس بحي شلبي.

وفيما يخص مدينة مغاغة جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال المسح الميداني للمدينة ومد الخط الرئيسي المغذى لها بدءًا من مدينة الفشن ببنى سويف حيث تم الانتهاء من 20 ألف متر طولي حتى الآن، والانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية وتم التعاقد مع 3600 عميل بقطاع 3 وقطاع 4 بمغاغة.

وفى بنى مزار تم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض بقطاع 6، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات والتحويلات للعملاء بقطاعي 7 و8، كما تم الانتهاء من أعمال المسح الميداني والخرائط التصميمية والبدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لقرية القيس ببنى مزار، حيث تم التعاقد مع 500 عميل بالقرية.

وفى مركز مطاي أنه جارٍ التعاقد بمنطقة الابراج بقطاع 4 وجارى التنسيق للبدء في تنفيذ الشبكات الارضية وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط والقياس الدائمة بالمدينة .

كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال المسح الميداني لمدينة ملوى، وجارٍ تدفيع الشبكات الأرضية والبدء بأعمال تحويلات العملاء بقطاع 2 سمالوط وجارٍ تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع 5 سمالوط، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع 25 و26 بقرية بنى أحمد الغربية والانتهاء من أعمال التركيبات والتحويلات بقطاع 26 بالقرية .

وفي مدينة المنيا الجديدة، تم الانتهاء من 95% من الأعمال وتنفيذ الشبكات الأرضية لمشروع دار مصر المرحلة الثانية، وكذلك الانتهاء من 50% من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الرابع.


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