» ارتفاع غرقى العبارة المنكوبة في «فيكتوريا» إلى 196

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تنزانيا

فيكتوريا

غرق عبارة

ارتفعت اليوم السبت، حصيلة ضحايا حادث غرق العبارة التي كانت تقل مئات الأشخاص، جنوبي بحيرة فيكتوريا في تنزانيا، إلى 196 قتيلاً.

وذكرت الإذاعة الرسمية في تنزانيا، أنه تم انتشال 60 جثة حتى صباح اليوم، حسبما نقل موقع "AllAfrica " المعني بشؤون الدول الإفريقية.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا، أمس الجمعة، قد بلغت 136 قتيلًا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة اليوم.

وأمس، قال المسؤولون إن حصيلة من لقوا مصرعهم جراء الحادث الذي وقع الخميس، مرشحة للارتفاع، نظراً لعدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة.

بدوره أكد كورنيل ماغيمبي، مسؤول بشرطة مقاطعة أوكيريوي (أكبر جزر بحيرة فيكتوريا) أن العبارة كانت متكدسة بالركاب والبضائع، بما يزيد عن طاقتها الاستيعابية.

وأضاف في تصريحات نقلتها حيفة "ذا سيتيزن" التنزانية، الخميس، أنّ العبارة كان على متنها "أكثر من 400 شخص، فيما تقدر قدرتها الاستيعابية بمئة شخص فقط و25 طن بضائع".

ولم تصدر أية توضيحات رسمية عن الأسباب التي أدت إلى غرق العبارة، حتى الآن.

وتعتبر بحيرة "فيكتوريا" من بحيرات العالم العذبة، وتقع جغرافياً فى القارة الإفريقية، وتبلغ مساحتها 68 ألفا و870 كيلو مترا مربعا، وأعمق نقطة فيها تبلغ 82 متراً، وفيها نحو 3 آلاف جزيرة، كما تعد منبعاً لنهر النيل.


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