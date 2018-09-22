» «لويس هاكيز» حكمًا لمباراة مصر وسوازيلاند

22 سبتمبر 2018 - 04:09 م

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القد «كاف»، تعيين طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة مصر وسوازيلاند يوم 12 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

يتكون الطاقم الرواندي من لويس هاكيز حكمًا للساحة، ديدون موتوي مساعدًا أول ، هنري سيمبا مساعدًا ثانيًا ، وعبد الكريم توجيرا حكمًا رابعًا.

كما تم تعيين الصومالي أمير عابدي حسن مراقبا للمباراة ، والليبي عصام شرف الدين مراقبًا للحكام.