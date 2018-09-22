  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: هذا الأمر سبب تزايد حالات الطلاق

اعتقال بحارة

تركيا تكشف سبب اعتقال البحارة المصريين

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يفك النحس في مباراة ساوثهامبتون

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا: لا يمكن أن نضر مصر

وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم

روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوي

أرشيفية

حكم قضائي بصرف تعويضات لضحايا الطائرة الروسية

أرشيفية

بالفيديو.. الكنيسة تحشد أقباط المهجر لاستقبال«السيسي»

الهجوم على العرض العسكري الإيراني

«تحرير الأحواز» تكذب «داعش» بسبب هجوم إيران

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»

تجديد حبس حسن مالك واثنين آخرين 45 يومًا

تأييد إدراج حسن مالك و55 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

جامعة المنيا تطلق مؤتمرها العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية

قبلي وبحري

مؤتمر جامعة لمنيا
مؤتمر جامعة لمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من جامعة المنيا على محاولة انتحار أحد موظفيها

#

جامعة المنيا تنعى وفاة مطران أبو قرقاص

#

د.أبو المجد" يضع حجر أساس مركز جامعة المنيا لعلاج الأورام

#

افتتاح «المركز الجامعي للتطوير المهني» بجامعة المنيا

المنيا

مؤتمر طبى

جامعة لمنيا

المستشفيت

لصيدلة

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف عثمان مدير عام مستشفي المنيا الجامعي، وذلك بهدف تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية في المنظومة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية، ولتقديم خدمة للمريض من خلال تواصل الصيدلي مع هيئة الأطباء والتمريض.

حضر المؤتمر الدكتور أسامة المنشاوي أستاذ الباطنة بطب المنيا، الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بفرع المنيا، والدكتورة منال موريس إسكندر، مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات بمستشفيات جامعة المنيا، والدكتورة سمر أحمد عبد الله نائب مدير إدارة التموين الطبي، والصيادلة والأطباء بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسني عبد الغني أن الصيدلة الإكلينيكية أثبت مدى أهمية تخصصها للمرضى وللوسط الطبي، حيث حدثت طفرة كبيرة في ثقافة الصيدلة الإكلينيكية وأهميتها داخل المستشفيات من ناحية العناية بالمريض والهدر في الأدوية، لتصبح حالياً من المحاور الأساسية المساندة للكادر الطبي داخل المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور أسامة المنشاوي، أستاذ الباطنة بطب المنيا، أن المؤتمر يلقي الضوء على أهمية الصيدلة الإكلينيكية ضمن الفريق الطبي وضمن التخصصات الطبية المختلفة، ودوره الهام في رعاية المرضى ومتابعة المريض وفي كيفية تناول العقاقير.

وقال الدكتور أشرف عثمان: إن المستشفيات الجامعية تسير في مسار الجودة والاعتماد والتي تعتمد على تحديد الوظائف والمهام والمسئوليات داخل المستشفيات والتي من أهمها الصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب توفير البيئة والمناخ لعملها داخل المستشفيات.

وأشارت الدكتورة منال موريس، إلى أن مستشفى المنيا الجامعي من أوائل المستشفيات التي قامت بتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بها، وذلك بتوفير الكوادر الصيدلية بجميع المستشفيات وتطوير المستوى التعليمي، وتوفير الدورات التدريبية للصيادلة للعمل بالعنايات داخل المستشفيات الجامعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الهندي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي
» بالفيديو.. لاعب يمنع زميله من إحراز هدف
» أم تعرض طفلها للبيع على مواقع التواصل
» الإعدام لـ3 عمال لقتلهم سائقًا وإصابة آخر
» «آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»
» تأييد إدراج حسن مالك و55 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
» الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. فماذا فعلت؟
» ارتفاع غرقى العبارة المنكوبة في «فيكتوريا» إلى 196
» «لويس هاكيز» حكمًا لمباراة مصر وسوازيلاند
» «أردوغان» يوجه رسالة إلى الملك سلمان

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:57 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها