» الأمير هاري يحاول تقبيل امرأة محجبة.. فماذا فعلت؟

22 سبتمبر 2018 - 04:19 م

تعرض الأمير هاري لموقف محرج، بعدما بادر بتقبيل امرأة محجبة، كما هو متعارف عليه في لندن، إلا أن المرأة ترددت في السلام عليه وابتعدت عنه مرتين نظرًا لمخالفة ذلك لتعاليم الدين الإسلامي، وذلك خلال إطلاق كتاب خاص بالطبخ في قصر كنسينجتون.

"هاري" أصر على موقفه ما جعله يقبل الهواء، وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، وكان "هاري" بصحبة زوجته ميجان ميركل، في الوقت الذي ظهرت فيه المرأة مرتدية حجابًا وعباءة من اللون الأسود، وهي زهيرة جاسوالا رئيسة جمعية "Hubb Community Kitchen ".