» «آل الشيخ» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة «حوريا»

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ال الشيخ

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الاهلى

تركي

حرص تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، على دعم الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في مباراته اليوم، أمام حورويا الغيني، ضمن منافسات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الأمنيات لفريق الأهلي في بطولة أفريقيا ويارب 2 أقل شي».

ويلتقي النادي الأهلي، اليوم السبت، نظيره حوريا الغيني، في إياب دور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة 2017-2018.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، على استاد السلام، وتنقل عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، وسيكون أحمد الطيب معلقًا عليها، كما سيتم بث اللقاء من خلال التليفزيون الأرضي المصري.


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