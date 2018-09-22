إثيوبيا: لا يمكن أن نضر مصر

22 سبتمبر 2018 - 04:37 م

أكد ورقينة جبيو وزير الخارجية الإثيوبي، أنه لا يمكن لإثيوبيا الإضرار بمصر وشعبها، مبرزا روح الود التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإثيوبي ورقينة جبيو اليوم السبت السفير أبو بكر حفني سفير مصر بأديس أبابا وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالعاصمة الإثيوبية بنهاية الشهر الجاري.

وأعرب الوزير الإثيوبي خلال اللقاء عن تقديره وشكره للسفير المصري على ما قدمه من جهود خلال فتره عمله بإثيوبيا بما انعكس بشكل إيجابي على تطوير العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري.

وتناول الوزير الإثيوبى ما شهدته الفترة الماضية من استعادة للثقة والتفاهم بين البلدين الأمر الذي من شأنه تحقيق طفرة نوعية في العلاقات خلال الفترة القادمة، معربًا عن ثقته في أن خبرة الزعيمين سيكون لها تأثير إيجابي في تطوير العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، عبر السفير المصري عن شكره وتقديره لما شهده من تعاون من الجانب الإثيوبي خلال فترة عمله بما ساهم في اجتياز العديد من التحديات التي واجهت البلدين، بل وساهم في تعزيز أواصر التعاون لاسيما انعقاد اللجنة المشتركة في يناير الماضي بالقاهرة.

وأكد حفني، أن القيادة السياسية المصرية عازمة على الحفاظ على العلاقات الثنائية مع كافة الدول الإفريقية خاصة مع إثيوبيا في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين.

يذكر أن دول السودان ومصر وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ عام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بينهم، وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.