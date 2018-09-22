» أم تعرض طفلها للبيع على مواقع التواصل

22 سبتمبر 2018 - 04:38 م

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن نجاح النيابة العامة في إحباط محاولة بيع أم لطفلها، وذلك خلال عرضه على إحدى صفحات "الفيسبوك"، لتصبح هي القضية الثانية لبيع أطفال عبر "الإنترنت"، والتي يقوم فيها المجلس بإبلاغ النائب العام، ليتم التحقيق فيها وملاحقة وضبط الجناة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، في بيان لها، إن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى منذ أيام قليلة بلاغًا، يفيد بقيام أم بعرض طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أن المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، والذي بدوره وجه نيابة الاستئناف بالإسكندرية بمباشرة التحقيقات وتتبع تلك السيدة صاحبة المنشور، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة وتم القبض على الأم والأب المتهمين بالقضية.

وأضافت "العشماوي" أن ذلك جاء حرصًا من المجلس على الطفل الذي تم ولادته، اليوم السبت، فقد تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سُبل الدعم للطفل الرضيع حيث الولادة ، حرصًا على المصلحة الفضلى له، حيث يحتاج لعدم فصله عن أمه ورعايته لعدم تعرض صحته للخطر، كما يتم متابعة مجريات التحقيق مع نيابة استئناف الإسكندرية.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لكل من: مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، في فبراير الماضي، ضد موقع على "الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال في مصر.

وقام المجلس برصد موقع إليكتروني على "الفيس بوك" بعنوان صفحة أطفال مفقودة، ينوه بأن هناك موقعًا يروج لبيع الأطفال في مصر، حيث قامت النيابة بالنجاح في ضبط وإلقاء القبض على الجناة.



