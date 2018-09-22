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قرار بتشكيل إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وكالات

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الإرهاب

مجلس الوزراء

ضحايا

شهداء

مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار يُنظم العمل بالصندوق، في إطار الحرص على تكريم شهداء وضحايا المواجهات الأمنية والعمليات الإرهابية، وتقدير تضحياتهم الغالية من أجل الوطن، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الكريمة لأسرهم.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس إدارة، يختاره رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويضم في عضويته 5 أعضاء من وزارة الدفاع، و3 من الداخلية، وعضوين من وزارة التضامن الاجتماعي، وعضو من وزارة المالية.

كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، كما يكون للمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وينص القرار كذلك على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير التنفيذي للصندوق، إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشؤون المالية والإدارية للصندوق بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، وتتضمن اللائحة تنظيم أعمال المجلس، وقواعد وضوابط الانفاق من حصيلة الصندوق، وتحديد مبالغ التعويضات والمنح والدفعات المالية المقررة، فى ضوء الموارد المالية المتاحة.


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