بالفيديو.. «صلاح» يفك النحس في مباراة ساوثهامبتون

22 سبتمبر 2018 - 04:56 م

نجح محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تسجيل الهدف الثالث للريدز في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، المقامة بينهما حاليًا، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.