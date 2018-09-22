» الإعدام لـ3 عمال لقتلهم سائقًا وإصابة آخر

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، بمعاقبة عاملين ومبيض محارة بالإعدام شنقًا لقيامهم بقتل سائق، وشروعهم في قتل صديقه بإطلاق الأعيرة النارية عليهما أثناء محاولتهما الهروب منهم عندما قطعوا الطريق عليهما لسرقة سيارتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي، وحسام رشدي عمار وأمانة سر نبيل شكرى، وأحمد نصر.

وترجع وقائع القضية إلى أكتوبر 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد بوصول سائق وصديقه مصابين بطلقات نارية، وأن أحدهم لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث عاملين ومبيض محارة وأنهم كونوا عصابة لسرقة السيارات بالإكراه، وأنه في يوم الحادث قاموا بقطع الطريق عليهما لإجبارهما على التوقف وسرقة سيارتهما، وعندما حاولا الهروب منهم سارع الجناة بإطلاق الأعيرة النارية عليهما بطريقة عشوائية والتي أودت بحياة أحدهما.

 تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.



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