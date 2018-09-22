تركيا تكشف سبب اعتقال البحارة المصريين

22 سبتمبر 2018 - 05:00 م

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بأن احتجاز القوات البحرية التركية سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين، ناتج عن دخولهم المياه التابعة لها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، دميتريس صاموي، أن سفينة حربية تركية اقتربت من سفينة الصيد قبالة الساحل، مساء أمس الجمعة، واعتقلت الطاقم.

وقال مالك السفينة القبرصي اليوناني إن البارجة التركية جرت سفينة الصيد إلى مرفأ كيرينيا الواقع في الشطر الشمالي للجزيرة الذي تسيطر عليه تركيا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم.

والبحارة المصريون هم: عبده الجندي، أحمد الزاهد، سامح محرم، عبد الرؤوف عبد الرحمن، عمرو محمد، فيما تحاول كل من مصر وقبرص ضمان إطلاق سراح الصيادين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان له، إن السفارة المصرية في قبرص أفادت بأن المسؤولين بوزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص بما حدث، مضيفا أن سفيرة مصر في قبرص مي خليل، أجرت على الفور عدة اتصالات مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع.

وعلى الجانب الآخر قدمت قبرص احتجاجا لدى الأمم المتحدة على اعتراض القوات التركية سفينة صيد ترفع العلم القبرصي وتوقيف طاقهما، بحسب ما أكدته الحكومة، وقال المتحدث الحكومي برودروموس برودرومو، مساء أمس الجمعة، إن الحكومة قدمت احتجاجات قوية لدى الأمم المتحدة، وتعمل لإطلاق سراح الصيادين، مطالبا المسؤولون القبارصة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.



