29 سبتمبر.. الحكم على أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

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امل فتحي عبدالوهاب
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الحكم

حركة 6 ابريل

امل فتحى

حجزت محكمة جنح المعادى، محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم لجلسة 29 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.



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