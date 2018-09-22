» ضبط سكرتير مدرسة اختلس مصاريف التلاميذ بالغربية

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النيابة العامة

مباحث الاموال العامة

سكرتير مدرسة

مصاريف دراسية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط سكرتير تابع لإدارة شرق طنطا التعليمية بالغربية، لقيامه بعدم توريد المبالغ المالية، التي قام بتحصيلها من أولياء الأمور واختلاسها لنفسه.

وكانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام "ه.م.م"، 51 عامًا، سكرتير بمدرسة لغات بطنطا والقائم على تحصيل المصاريف الدراسية من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، حيث قام باختلاس مبالغ مالية بلغت أكثر من 60 ألف جنيه من إجمالي المبالغ التى قام بتحصيلها من أولياء الأمور، ولم يقم بتوريدها بالحساب الموحد لإدارة شرق طنطا التعليمية والاستيلاء عليها لنفسه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وأكد مسئول بالتربية والتعليم أن هذه الواقعة كانت العام الدراسي السابق وتقدمنا ببلاغ ضد سكرتير المدرسة باختلاس الأموال والاستيلاء عليها لنفسه، ولم يقوم بسداد المبلغ أو توريده لحساب إدارة شرق طنطا وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الأموال العامة من ضبطه في هذه الأيام.


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