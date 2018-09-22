مصرع تلميذ سقط من «توك توك» في أول أيام الدراسة

شهدت منطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع تلميذ بالصف الأول الابتدائي، عقب خروجه من المدرسة، وسقوطه من "توك توك"، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بمصرع أحمد محمد إبراهيم تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مدينة العمال بعزبة أبو دراع بعد أن سقط من والدته من "توك توك"؛ مما أدى إلى اصطدامه بسيارة كانت تسير فى الجهة المقابلة وتوفى فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.