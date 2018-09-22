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بالصور.. مدير مدرسة يستعين بـ"حلاق" لقص شعر الطلاب

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مدير مدرسة يستعين بـ " حلاق " لقص شعر الطلاب فى المحلة الكبرى
مدير مدرسة يستعين بـ " حلاق " لقص شعر الطلاب فى المحلة الكبرى

محمد عبدالناصر

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مدير مدرسة

محافظة الغربية

مدرسة طلعت حرب الثانوية بنين

استعان مدير مدرسة طلعت حرب الثانوية بنين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في اليوم الأول للدراسة، بـ"حلاق" لقص شعر الطلاب، بعد أن أقنعهم بأن طلاب الثانوية العامة لابد أن يتميزوا بالمظهر المحترم واللائق، وأنه لن يسمح بموضة الشعر الطويل بين الطلاب.

وداعب مدير المدرسة، الطلاب أثناء الحلاقة، قائلا: "الشعر القصير نظافة ولا أنتم زعلانين"، وأجاب الطلاب: "اللي حضرتك تشوفه".

وشدد مدير المدرسة على منع دخول الطلاب بالبناطيل المقطعة، وعدم ارتداء السلاسل، وحثهم على الالتزام بمكارم الأخلاق والسعى إلى تحقيق أهدافهم.







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