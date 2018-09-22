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الصين تستدعي السفير الأمريكي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السفير الأمريكي

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، السفير الأمريكي في بكين على خلفية فرض عقوبات جديدة ضدها بسبب تعاونها العسكري مع روسيا، وفقا لتقارير التلفزيون المركزي الصيني.

وقالت القناة: "استدعت وزارة خارجية الصين السفير الأمريكي في بكين، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب التعاون مع موسكو".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الخميس الماضي، أنها فرضت عقوبات على قسم التدريب وقوات والإمداد التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني وقائده لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بكين بسبب تعاونها العسكري مع موسكو يعتبر انتهاك وفقدان صارخ لقوانين العلاقات الدولية.

وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أمس، أن التعاون الصيني — الروسي، بما في ذلك في المجال العسكري، لا يتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة مواصلة بكين تعاونها الاستراتيجي مع موسكو رغم العقوبات.



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