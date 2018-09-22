  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار «الدولار» بالبنوك والسوق السوداء

رجاء الجداوى

فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام

مصر وحماس

تفاصيل زيارة وفد المخابرات المصرية إلى غزة

البنك الدولي

قرض جديد من البنك الدولى لدعم الريف المصرى

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: هذا الأمر سبب تزايد حالات الطلاق

اعتقال بحارة

تركيا تكشف سبب اعتقال البحارة المصريين

وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم

روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوي

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا: لا يمكن أن نضر مصر

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يفك النحس في مباراة ساوثهامبتون

انتظام الدراسة في 566 مدرسة بالغربية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس

#

وقف الدراسة في 30 مدرسة بالكويت بسبب تعطل التكييفات

#

تعرف على عقوبة منع الأبناء من الدراسة

#

جامعة فرنسية تمنع طالبتين من إكمال الدراسة لرفضهما نزع الحجاب

العام الدراسي الجديد

محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

إجراءات أمنية مشدده

انتظام الطلاب

شهدت غالبية مدارس محافظة الغربية، انتظام العملية التعليمية، مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية وتكثيف ضباط المرور فى الشوارع لتسهيل سير العربيات والمواطنين وعدم التكدس خاصة فى الشوارع المحبط بها مدارس.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن العملية التعليمية انتظمت اليوم داخل 566 مدرسة، تعمل بنظام الفترتين، "صباحية ومسائية"، ومن المقرر أن تنظم فى كافة المدارس غدا، الأحد، وفى المدارس اليابانية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أنه قام بالمرور على عدد من المدارس اليوم، برفقة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، وتابع انتظام الطلاب والتزامهم فى الدراسة وتواجدهم داخل الفصول، وأيضا تحية العلم بحضور مديرى الإدارات التعليمة الـ 10 والمدرسين، وأنه يتابع على مدار اليوم مع كافة مديرية الإدارات التعليمية انتظام العملة التعليمية.

وأشار إلى أن جميع الكتب التى وصلت للمديرية من مطابع الوزارة على الفور تم تسليمها للمدارس من اجل أن يستلمها الطلاب مع أول يوم دراسى، وذلك بدون ربطها بالمصروفات الدراسية، وأن الكتب المدرسية التى تم استلامها من مطابع الوزارة تم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدا أن الكتب التى ترد من مخازن الوزارة توزع فورا على الإدارات التعليمية لتسليمها للطلاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق
» أحمد عيد عبد الملك يُحطم رقم «الخطيب»
» بالفيدو.. مانشستر سيتي يقسو على كارديف بخماسية
» ضبط سكرتير مدرسة اختلس مصاريف التلاميذ بالغربية
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للانفراد بصدارة البريميرليج
» محكمة إسبانية تقضي بحبس «مودريتش» 8 أشهر
» بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الهندي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي
» بالفيديو.. لاعب يمنع زميله من إحراز هدف
» 17 سنة سجنًا لمستريح القاهرة الجديدة
» أم تعرض طفلها للبيع على مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها