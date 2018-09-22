انتظام الدراسة في 566 مدرسة بالغربية

شهدت غالبية مدارس محافظة الغربية، انتظام العملية التعليمية، مع أول يوم من العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية وتكثيف ضباط المرور فى الشوارع لتسهيل سير العربيات والمواطنين وعدم التكدس خاصة فى الشوارع المحبط بها مدارس.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن العملية التعليمية انتظمت اليوم داخل 566 مدرسة، تعمل بنظام الفترتين، "صباحية ومسائية"، ومن المقرر أن تنظم فى كافة المدارس غدا، الأحد، وفى المدارس اليابانية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أنه قام بالمرور على عدد من المدارس اليوم، برفقة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، وتابع انتظام الطلاب والتزامهم فى الدراسة وتواجدهم داخل الفصول، وأيضا تحية العلم بحضور مديرى الإدارات التعليمة الـ 10 والمدرسين، وأنه يتابع على مدار اليوم مع كافة مديرية الإدارات التعليمية انتظام العملة التعليمية.

وأشار إلى أن جميع الكتب التى وصلت للمديرية من مطابع الوزارة على الفور تم تسليمها للمدارس من اجل أن يستلمها الطلاب مع أول يوم دراسى، وذلك بدون ربطها بالمصروفات الدراسية، وأن الكتب المدرسية التى تم استلامها من مطابع الوزارة تم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدا أن الكتب التى ترد من مخازن الوزارة توزع فورا على الإدارات التعليمية لتسليمها للطلاب.