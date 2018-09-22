» بالفيديو.. لاعب يمنع زميله من إحراز هدف

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الفيصلى

الدورى السعودى

أحد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة شهدتها مباراة الفيصلي وأُحد ضمن منافسات الدوري السعودي، بعد أن ضاعت فرصة تسجيل مؤكدة للفيصلي بإحدى أغرب الطرق التي يمكن أن تحدث في عالم الساحرة المستديرة.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أضاع اللاعب الكرواتي أنتي بوليتش، فرصة تسجيل مؤكدة على زميله الكويتي فهد الأنصاري.

فبعد أن لعبت الكرة من الركنية، ووسط كرات عشوائية، داخل المنطقة، خطف الأنصاري الكرة وسددها باتجاه المرمى، وبينما كانت في طريقها للدخول منعها بوليتش بطريقة غير مقصودة.

وعانى اللاعب الكرواتي من إصابة وكان ساقطاً على الأرض على خط المرمى، حينما اصطدمت كرة الأنصاري به ليحرم زميله من تسجيل هدف مؤكد لفريقه.

يذكر أن الفيصلي كان قد حقق الفوز في المباراة على أحد بهدفين نظيفين، سجلهما الكولومبي دييجو كالديرون، وعبد العزيز البيشي، ليصل إلى نقطته الرابعة محتلاً المركز السابع.



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