» بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الهندي

22 سبتمبر 2018 - 05:49 م

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلـحة وزيـر الدفـاع والإنتاج الحربى، نيرمالا سيتارمان وزير دفاع الهند والوفد المرافق لها والتى تزور مصر حالياً فى زيارة رسمية .

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تفاصيل اللقاء، حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وتم إستعراض حرس الشرف بمقر وزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقد الجانبان مباحثات تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة لكل من مصر والهند .

وأعرب " زكي"، عن إعتزازه بزيارة وزيرة دفاع الهند لمصر مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة .

من جانبها أعربت وزيرة دفاع الهند عن تقديرها الكامل لمصر حكومة وشعباً مشيدة بدور مصر الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدة حرص بلادها على تقوية العلاقات مع مصر وخاصة فى المجال العسكرى .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الهندى بالقاهرة .





