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دراسة: الاكتئاب يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل

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الاكتئاب
الاكتئاب

وكالات - خالد الشرقاوي

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دراسة

الاكتئاب

التهاب المفاصل

كشفت دراسة جديدة أنه كلما اشتدت حالة الاكتئاب لدى المريض، زاد احتمال إصابته بالتهاب المفاصل.

ويمكن أن يصبح التهاب المفاصل منهكا، ما يسهم في الإصابة بالاكتئاب، وهو ما تم تسجيله بشكل كبير، لكن الباحثين في كلية دارتموث أجروا أولى الدراسات التي تبحث في ما إذا كانت هناك علاقة عكسية بين هذين المرضين.

ونظر الباحثون في انتشار التهاب المفاصل في 4782 مريضا فوق 50 عاما، موزعين بين من لا يعانون من الاكتئاب ومن هم مصابون بهذا المرض العقلي بدرجات متوسطة وحادة.

وكان التهاب المفاصل شائعا بنسبة 55% لدى المصابين باكتئاب خفيف مقارنة بمن لا يعانون من الاكتئاب.

وارتفع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المعتدل، إلى 62.9%، بينما كانت النسبة 67.8% لدى المصابين بالاكتئاب الحاد، ما يوحي بأن الاكتئاب قد يكون عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل.

وكتب معدو الدراسة أن "النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي للألم المزمن، يفسر العوامل الفيزيائية والنفسية (مثل أعراض الاكتئاب) لالتهاب المفاصل التي غالبا ما تتفاعل وتتأثر سلبيا مع بعضها ما يؤدي إلى تفاقم النتائج الصحية".

وتشير النتائج إلى أن عواقب أعراض الاكتئاب الأقل شدة، عند كبار السن المصابين بالتهاب المفاصل، مشابهة لتلك لدى من يعانون من حالة الاكتئاب الشديد، بما في ذلك زيادة الألم والضعف الوظيفي، الذي بدوره يؤثر سلبا على نتائج العلاج ويزيد من خطر الوفاة.



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