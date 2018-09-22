» 17 سنة سجنًا لمستريح القاهرة الجديدة

22 سبتمبر 2018 - 05:55 م

قضت اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، بالسجن 17 سنة على المتهم شادى هشام وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بمستريح القاهرة الجديدة" بتهمة النصب وتوظيف الأموال، بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الاستئناف على الحكم الصادر فى القضية رقم 2725 لسنة 2018، لجلسة 27 سبتمبر لاتخاذ إجراءات الرد، إلا أن الدفاع لم يقدم للمحكمة ما يفيد باتخاذ الإجراءات.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بالاشتراك مع والده "هشام" وشقيقه "لؤى" بإنشاء شركة وهمية فى مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع، واتخذها ستارًا للنصب والاحتيال على المواطنين.



