» محكمة إسبانية تقضي بحبس «مودريتش» 8 أشهر

22 سبتمبر 2018 - 06:00 م

قضت محكمة إسبانية بحبس لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ إضافة إلى تغريمه مبلغ قدره 348 ألف يورو.

وأقرت المحكمة المختصة بأن مودريتش البالغ عمره 33 عاما مذنب في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.

ولم يدفع لاعب توتنهام السابق الضرائب المستحقة عليه من مبلغ قدره 870 ألف يورو وتقول صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إنه تهرب أيضا بمبلغ 290 ألف يورو قبل استخدامه لشركة إيفانو سارل الواقعة في لوكسمبورج لإخفاء مبلغ آخر قدره 579 ألف يورو.

ودفع مودريتش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، مبلغا قدره مليون يورو في بداية القضية والآن لابد أن يسدد 40 بالمائة من إجمالي المبالغ التي تهرب بها.

واتهم لاعبين كثيرين بالتهرب الضريبي في إسبانيا منهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

كما صدر حكم قضائي في وقت سابق بحق جوزيه مورينيو المدرب الأسبق لريال مدريد يقضي بسجنه لمدة عام وتغريمه مبلغ قدره 2 مليون يورو.

وقدم مودريتش في الموسم الماضي (2017-2018) ربما أفضل أداء في مسيرته وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وخسر نهائي المونديال مع بلاده.

وقد يحصل مودريتش على جائزة جديدة يوم الاثنين وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

ودخل مودريتش القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين يتم اختيار الأفضل من بينهم. وينافس الكرواتي اللاعبين رونالدو ومحمد صلاح على الظفر بالجائزة.