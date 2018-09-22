قرض جديد من البنك الدولى لدعم الريف المصرى

22 سبتمبر 2018 - 06:02 م

أعلن البنك الدولي الموافقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار، لاستكمال خطط حكومية تستهدف تحسين الخدمات في المناطق الريفية بمصر، المعروفة باسم "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف".

ووفق بيان للبنك نقلته وكالة "أ ش أ" الرسمية، بدأ "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" عام 2015، بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج الذي تبنته الحكومة للصرف الصحي في القرى، لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لنحو 50 مليون مواطن من سكان الريف.

ودعم البرنامج حتى الآن توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 167 ألف أسرة ريفية، ما يعادل 833 ألف مواطن، وفق المصدر.

ويهدف التمويل الإضافي إلى زيادة العدد المستهدف للمنتفعين إلى أكثر من الضعفين، ليصل 345 ألف أسرة أو نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وسيدعم التمويل الإضافي أيضا إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم.

يذكر أن البنك الدولي يمول برامج ومشروعات في مصر، وتتضمن محفظة استثمارات البنك الدولي حاليا 16 مشروعا، مجموع ارتباطاتها 6.69 مليارات دولار، وفق البيان ذاته.