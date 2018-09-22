رسميًا.. استقالة محمد عمر من تدريب الاتحاد السكندري

22 سبتمبر 2018 - 06:05 م

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، قبول استقالة محمد عمر المدير الفنى لزعيم الثغر والجهاز الفنى المعاون له.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى بأنه يُكن كل تقدير واحترام لمحمد عمر و الجهاز الفنى المعاون الذى تسلم مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الموسم الماضى فى وقت عصيب و استطاع أن يحقق نتائج طيبة و كذلك مسيرته الناجحة فى البطولة العربية ونظراً للمستوى غير الجيد و سوء الأداء الذي ظهر به الفريق فى مباريات عديدة بمسابقة الدورى العام هذا الموسم و فقده للعديد من النقاط التى كانت فى المتناول جاء منطلق أن يتم تغيير الإستراتيجية و الرؤية الفنية التى قد تؤدى إلى تحسين أداء الفريق و إعادة إنطلاقه بالصوره التى يأملها مجلس إدارة النادى و جماهير النادى وعلى إثره قرر مجلس الإدارة قبول الاعتذار المقدم من محمد عمر و الجهاز الفنى و توقيع عقوبات مالية طبقاً للائحة على لاعبى الفريق لسوء الأداء و تكليف جهاز فنى جديد ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة والإعلان عنه خلال الـ 48 ساعة القادمة على أن يقود تدريبات الفريق هانى أحمد.

كما قرر المجلس قبول الاعتذار المقدم من محمد إبراهيم مدير الكرة عن الاستمرار فى مهام علمه و الجهاز الإدارى و وجه مجلس الإدارة الشكر و التقدير للكابتن محمد إبراهيم على فترة عمله السابقة مع الفريق.