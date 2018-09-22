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«أردوغان» يطلق حملة العودة إلى الوطن للعلماء المغتربين

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أردوغان

تركيا

العودة إلى الوطن

العلماء الأتراك

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق حملة العودة إلى الوطن الموجهة للعلماء الأتراك المغتربين، فضلًا عن إعداد برنامج دولي لكبار الباحثين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم السبت، خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلق أمس الأول الخميس، على أرض مطار إسطنبول الثالث، ويختتم فعالياته غدًا الأحد.

ودعا أردوغان جميع العلماء الأتراك المغتربين، إلى المشاركة في حملة العلم والتكنولوجيا التي أطلقتها تركيا.

وقال إن بإمكان بلاده إنجاح حملة التكنولوجيا الوطنية، من خلال التحول إلى مجتمع منتج للتقنيات.

وأضاف الرئيس التركي: "لا يمكننا أن نضمن حريتنا في أي مجال إذا بقينا فقط في موقع المستهلك للتكنولوجيا".

وأشار أن تركيا أضحت دولة تصنع بإمكاناتها الخاصة 65 بالمائة من احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وبين وجود 600 مشروع يتعلق بالصناعات الدفاعية جارٍ العمل عليه في تركيا، تشمل الدبابات والمركبات المدرعة والسفن الحربية والغواصات والمقاتلات الجوية والمروحيات وطائرات بدون طيار المزودة بالسلاح، والبندقيات، والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ وأسلحة الليزر.

وأعرب عن أمله في أن تساهم حملة التكنولوجيا الوطنية ومهرجان "تكنوفيست" في تشكيل قفزة في مجال التكنولوجيا بتركيا، وتشجيع الشباب على وضع أهداف كبيرة في هذا الإطار.

وقبيل كلمته، تجوّل أردوغان في الأجنحة المقامة ضمن المهرجان المقام بالمطار الجديد (الثالث) في إسطنبول ، برفقة مسؤولين كبار.

ويُعد "تكنوفيست إسطنبول"، أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا، ويتولى تنظيمه بلدية إسطنبول الكبرى، وفريق التكنولوجيا التركي (وقف تي 3)، فيما يحظى برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

ومن أبرز الشركات التي ساهمت في تنظيم المهرجان أيضًا، "روكتسان" المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و"أسلسان" للصناعات الدفاعية، و"إسطنبول" لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية، و"بايكار" لتقنيات الطائرات المسيرة، و"توركسات" للأقمار الصناعية، فضلا عن المؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك).

ويشارك في المهرجان حوالي 750 فريقا من المطورين وخبراء التكنولوجيا، وشركات الصناعات الفضائية، وخبراء الطيران، ومكتشفي الفضاء، إلى جانب أكثر من ألفي متسابق من كافة أنحاء العالم.



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