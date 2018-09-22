الجونة يهزم بتروجت بهدفي «رشدي» و«عبد الملك»

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الجونة يضم أحمد عيد عبد الملك

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بتروجت

الجونة

فاز فريق الجونة على نظيره بتروجت، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفى الجونة، إسلام رشدى من انفراد فى الدقيقة 19، ثم حصل اللاعب على ركلة جزاء فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، سددها أحمد عيد عبد الملك وأحرز منها الهدف الثانى، وأحرز هدف بتروجت شيملس بيكلى فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وتعرض أحمد رؤوف مهاجم بتروجيت للطرد في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 12 محتلاً المركز الخامس بجدول المسابقة ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد الأهلي، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 8 محتلاً المركز الحادى عشر.


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