انفجار خط الصرف يغرق المنازل وشوارع القليوبية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب انفجار خط طرد الصرف الصحي وغرق منازلهم وتسببت في خسائر مادية ومعنوية لهم، بالإضافة إلى تحول المنطقة لبرك من المياه والوحل وانتشار الروائح الكريهة، ومنعهم من الخروج أو الدخول إلى منازلهم.

وشهدت منطقة ابو جمعة بقرية بطا، اليوم، انفجار خط طرد الصرف الصحي العمومي، مما أدى إلى غرق الشوارع ومنازل المواطنين، بمياه الصرف ونفوق الطيور وأعلاف المواشي والتي تقدر بآلاف الجنيهات.

وأكد رضا السيد أحد أهالي المنطقة، أن خط الصرف غرق منازلهم بالكامل ومنعهم من دخول والخروج من منازلهم منذ أمس ورغم إبلاغ المسئولين عن شركة المياه بالقرية إلا أنه لم يتحرك ساكنا وطرقهم وسط مياه المجاري وتوجه إلى منزله للنوم.

وأكد أيمن أحد سكان المنطقة أن المياه أغرقت منزله وتسببت في نفوق الطيور في المنزل وإتلاف الأعلاف الخاصة بالمواشي والطيور والتي تقدر بآلاف الجنيهات، كما تسبب غرق المنازل والشوارع بمياه الصرف الصحي إلى نشوب العديد من المشاجرات بين الأهالي وبعضهم بسبب محاولتهم منع المياه من الوصول إلى منازلهم، بالإضافة إلى قطع مياه الشرب عن القرية بالكامل لحين إصلاح مواسير الصرف.

واشتكى الأهالي من تكرار هذه المشكلة، والتى عبروا عنها بأن هناك فسادًا يجب القضاء عليه داخل هذه المحطة – على حد قولهم.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سراج رئيس قطاع المياه بمركز بنها، أنه جارٍ إصلاح الخط منذ الساعة 8 صباحا، وتم الدفع بسيارات مياه شرب للمواطنين في القرية لحين إصلاح خط الصرف الصحي.







