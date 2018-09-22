  • السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» يكشف تطورات الأزمة مع قطر

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار «الدولار» بالبنوك والسوق السوداء

رجاء الجداوى

فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام

مصر وحماس

تفاصيل زيارة وفد المخابرات المصرية إلى غزة

البنك الدولي

قرض جديد من البنك الدولى لدعم الريف المصرى

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: هذا الأمر سبب تزايد حالات الطلاق

اعتقال بحارة

تركيا تكشف سبب اعتقال البحارة المصريين

وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم

روايات وشهادات تنشر لأول مرة عن ضحايا الغسيل الكلوي

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا: لا يمكن أن نضر مصر

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يفك النحس في مباراة ساوثهامبتون

بالفيدو.. مانشستر سيتي يقسو على كارديف بخماسية

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بثنائية

#

«ميدو»: ليفربول قادر على منافسة «السيتي» بشرط

#

رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي

#

6 أرقام لليفربول بعد التأهل لنصف النهائي

مانشستر سيتي

المصريون

كارديف

حقق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على نظيره كارديف سيتى، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزي.

وحملت خماسية مان سيتى توقيع كل من أجويرو وسانى وبيرناردو سيلفا وهدفين لصالح رياض محرز فى الدقائق 32 و35 و44 و67 و89.

وانفرد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى بالمركز العاشر فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 147 هدفا فى تاريخ الدورى الإنجليزى متخطيا تيدى شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد السابق والذى تراجع للمركز الـ11 برصيد 146 هدف.

ورفع مانشستر سيتى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثانى خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين فى المركز الـ16 وقبل الأخير.

فى الوقت نفسه، تعثر مانشستر يونايتد أمام ضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 1/1 بعدما تقدم فى الشوط الأول عبر فريد، وتعادل الضيوف عن طريق موتينيو فى الشوط الثانى.

وحقق بيرنلى فوزا عريضا على بورنموث بنتيجة 4/0 حملت توقيع فيدرا ولينون وهدفين لبارنز.

وتغلب ليستر سيتى على هدرسفيلد بنتيجة 3/1 وسجل للثعالب إيهاناتشيو وماديسون وفاردى، وهدف الضيوف جاء عن طريق جورجينسون.

وانتهت مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل بالتعادل السلبى، بينما تغلب ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره

جمال سلطان

جدل الإنسان/ المصنع في مصر!!

محمود سلطان

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق
» أحمد عيد عبد الملك يُحطم رقم «الخطيب»
» بالفيدو.. مانشستر سيتي يقسو على كارديف بخماسية
» ضبط سكرتير مدرسة اختلس مصاريف التلاميذ بالغربية
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للانفراد بصدارة البريميرليج
» محكمة إسبانية تقضي بحبس «مودريتش» 8 أشهر
» بالصور.. وزير الدفاع يستقبل نظيره الهندي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي
» بالفيديو.. لاعب يمنع زميله من إحراز هدف
» 17 سنة سجنًا لمستريح القاهرة الجديدة
» أم تعرض طفلها للبيع على مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها