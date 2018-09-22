» بالفيدو.. مانشستر سيتي يقسو على كارديف بخماسية

22 سبتمبر 2018 - 06:49 م

حقق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على نظيره كارديف سيتى، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزي.

وحملت خماسية مان سيتى توقيع كل من أجويرو وسانى وبيرناردو سيلفا وهدفين لصالح رياض محرز فى الدقائق 32 و35 و44 و67 و89.

وانفرد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى بالمركز العاشر فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 147 هدفا فى تاريخ الدورى الإنجليزى متخطيا تيدى شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد السابق والذى تراجع للمركز الـ11 برصيد 146 هدف.

ورفع مانشستر سيتى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثانى خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين فى المركز الـ16 وقبل الأخير.

فى الوقت نفسه، تعثر مانشستر يونايتد أمام ضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 1/1 بعدما تقدم فى الشوط الأول عبر فريد، وتعادل الضيوف عن طريق موتينيو فى الشوط الثانى.

وحقق بيرنلى فوزا عريضا على بورنموث بنتيجة 4/0 حملت توقيع فيدرا ولينون وهدفين لبارنز.

وتغلب ليستر سيتى على هدرسفيلد بنتيجة 3/1 وسجل للثعالب إيهاناتشيو وماديسون وفاردى، وهدف الضيوف جاء عن طريق جورجينسون.

وانتهت مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل بالتعادل السلبى، بينما تغلب ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.