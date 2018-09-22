فنانون يخطفون «كرسي المذيع» من نجوم الإعلام

22 سبتمبر 2018 - 07:01 م

كانت في السابق مهنة "المذيع" على الفضائيات قاصرة في الغالب على المشتغلين بالعمل الإعلامي، قبل أن يدخل الصحفيون على الخط في بداية الألفية، وأخيرًا أصبح الفنانون هم الأكثر استحواذًا على "كرسي المذيع".

واستقطبت عدد من القنوات الفضائية، عددًا من نجوم الفن من أجل الحصول على خدماتهم الفترة المقبلة، لتقديم برامج "فكاهية أو اجتماعية" عبر شاشتها، بعدما تقليل جرعة برامج "التوك شو" والبرامج ذات المحتوى والمضامين السياسية.

«الحياة» تضم هشام عباس وأشرف عبد الباقى

تعاقد المنتج تامر مرسى، رئيس شركة "إعلام المصريين"، مع المطرب هشام عباس لتقديم برنامج أسبوعى على شاشة قناة "الحياة"، بعدما حقق نجحًا خلال تقديمه برنامج "أحلى مسا" مع الفنانة فيفى عبده عام 2014، و"ساعة لقلبك" 2015.



أيضا نجح "مرسى" فى ضم الفنان أشرف عبد الباقى، للظهور على شاشة القناة وسوف يقدم برنامجًا أسبوعيًا، دون الإفصاح عن تفاصيل حتى الآن.



كان عبدالباقي من أوائل الفنانين الذين خاضوا تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، من خلال برامج "كلاكيت" عام 1999، و"مقلب دوت كوم" عام 2004، و"طرطأ وفنجان" عام 2008، و"دارك" عام 2008، و"جيم سؤال" عام 2011، و"عيش الليلة" عام 2017.

برنامج أسبوعى لـ "بطل كلبش"

أيضا أعلن المنتج تامر مرسى، تعاقده مع الفنان أمير كرارة، لتقديم برنامج أسبوعى على شاشة "ON E ".

ونشر "مرسى" عبر صفحته على "فيس بوك"، صورة تجمعه مع "كرارة"، مُعلقًا عليها: "النجم أمير كرارة يتعاقد على تقديم برنامج أسبوعى على "ON E ".

يأتى هذا فى أعقاب حصول الفنان على جائرة أفضل ممثل فى عام 2018 لتجسيد دوره بشكل جيد فى مسلسل "كلبش".

"CBC " تلبى طلبات مشاهديها ببرامج جديدة

تعاقدت "CBC " مع الفنانة مها الصغير لتقديم برنامج ""it’s show time ، والذى يهتم بالأخبار الفنية وحياة النجوم.

وقالت: "لم أتردد فى قبول العمل بالبرنامج وأحبت الموضوع جدًا، خاصة أن له صلة مباشرة بدراستها بعد تخرجها فى الجامعة".

وأضافت: "نفذنا عددًا من البروفات لخروج الحلقات فى أفضل صورها، والمشاهدين سيجدون تنوعًا واختلافًا ومادة ترفهية مميزة جدًا".

أيضا تعاقدت القناة مع الفنان محمد شاهين، ليخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، لأول مرة فى مشواره، من خلال برنامج "Crazy Market ".

وتعتمد فكرة البرنامج على مسابقة فى الطهى الترفيهى، بين اثنين تربطهما صلة قرابة أو صداقة داخل سوبر ماركت.

كلاكيت خامس مرة.. إسعاد يونس تقدم "صاحب السعادة"

للعام الخامس على التوالى، تستعد الفنانة إسعاد يونس، لتقديم برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، عبر شاشة قناة "CBC ".

وتستضيف بعض النجوم الذين حققوا نجاحًا فى مسلسلات رمضان الماضى، وأفلام موسمى عيد الفطر والأضحى.

"حكاية رجاء الجداوى"

أعلنت الفنانة رجاء الجداوى، عن ظهورها ببرنامج "الحكاية" الذى يُقدمه الإعلامى عمرو أديب بداية من الأسبوع الجارى، على شاشة "Mbc مصر".



وتعتبر "الجداوى" من أكثر الفنانات نجاحًا على مستوى البرامج التليفزيونية والإذاعية، بعدما حققت نجاحات هائلة.

"3 ستات" لليلى عز العرب

وتعاقدت الفنانة، ليلى عز العرب على تقديم برنامج "3 ستات"، على قناة "صدى البلد" الفترة المقبلة، بالاشتراك مع الإعلامية سالى حماد، ومذيعة التليفزيون المصرى ياسمين فهمى.



وخاضت "عز العرب" تجربتى تقديم البرامج الإذاعية عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، بعنوان "تعالى وأنا أقولك".

الناقدة الفنية، قالت إن "علاقة الإعلام بالفن موطدة منذ زمن، فهناك بعض الفنانين كانت بدايتهم كمذيعين وصحفيين أبرزهم أمير كرارة وأحمد السعدنى".

وكشفت لـ"المصريون"، سر توجه الفضائيات للتعاقد مع الفنانين لتقديم برامج عبر شاشتها، وذلك يرجع لعدة أسباب منها تحقيق مشاهدات عالية، وهو ما يعود على الفنان بمقابل مادى قد يضاعف راتبه فى عمله السينمائى.