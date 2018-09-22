تعرف على أسعار «الدولار» بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

الدولار

البنوك

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الصرافة

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك والسوق السوداء، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، 22 -9- 2018.

البنك                          البيع                   الشراء

الأهلي                        17.88 جنيه                17.78 جنيه

مصر                         17.89 جنيه             17.79 جنيه

الإسكندرية                  17.96 جنيه                17.86 جنيه

القاهرة                       17.96 جنيه                17.86 جنيه

البركة                        17.96 جنيه                17.86 جنيه

العربي الأفريقي            17.95 جنيه                17.85 جنيه

أبو ظبي الإسلامي          17.96 جنيه                17.87 جنيه

التجاري الدولي             17.96 جنيه                17.86 جنيه

قناة السويس                 17.96 جنيه                17.86 جنيه

كريدي أجريكول مصر    17.98 جنيه                17.88 جنيه

فيما سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.96 جنيها.


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