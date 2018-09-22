تعرف على أسعار «الدولار» بالتعاملات المسائية

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اسعار الدولار

أسعار العملات

الصرافة

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، 22 -9- 2018.

البنك                          البيع                   الشراء

الأهلي                        17.88 جنيه                17.78 جنيه

مصر                         17.89 جنيه             17.79 جنيه

الإسكندرية                  17.96 جنيه                17.86 جنيه

القاهرة                       17.96 جنيه                17.86 جنيه

البركة                        17.96 جنيه                17.86 جنيه

العربي الأفريقي            17.95 جنيه                17.85 جنيه

أبو ظبي الإسلامي          17.96 جنيه                17.87 جنيه

التجاري الدولي             17.96 جنيه                17.86 جنيه

قناة السويس                 17.96 جنيه                17.86 جنيه

كريدي أجريكول مصر    17.98 جنيه                17.88 جنيه

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